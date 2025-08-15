Hytalo planejava fugir do Brasil via Foz do Iguaçu, diz delegado

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, estavam em rota de fuga para fora do Brasil para evitar a prisão, ocorrida na manhã desta sexta-feira (15/8), em uma mansão alugada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil.

A informação foi dada pelo delegado Fernando David, do 3° Departamento de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta.

Segundo David, os dois saíram de carro da Paraíba e foram monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alertou a Polícia Civil paulista sobre o paradeiro na mansão em Carapicuíba.

Fechar modal.

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Reprodução/Instagram

Hytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamento

Reprodução

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

Reprodução/Redes Sociais

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Instagram/Reprodução

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram

Influenciador foi exposto por Felca

Hytalo Santos

O esposo de Hytalo Santos também foi preso

Reprodução/Instagram

Para o delegado, é provável que eles fossem seguir em rota de fuga para o exterior por Foz do Iguaçu ou outro local do sul do país.

“A suspeita é que eles estavam sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, afirmou David mais cedo, pouco após a prisão de Hytalo e Euro.

Quando foram presos, cada um portava quatro celulares. Os oito aparelhos foram apreendidos e serão levados para perícia na Paraíba. Eles não estavam com passaporte, mas somente documento de identificação.

Vídeo mostra momento da prisão de Hytalo

Oito pessoas estavam na casa, de alto poder aquisitivo, em que Hytalo e o marido foram localizados. De acordo com a Polícia Civil, todos são maiores de idade e nenhum deles possui passagem ou mandado de prisão em aberto. Um vídeo mostra o momento da prisão. Veja:

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação, e eles teriam chegado nessa quinta (14/8) ao endereço.

Fechar modal.

A prisão deles envolveu o MPPB, em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Reprodução/Polícia Civil

O casal foi encontrado em uma casa grande na Região Metropolitana de São Paulo, com varandas, área de convivência, churrasqueira e piscina

Reprodução/Polícia Civil

Em nota, o MPPB, afirmou que as investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil

Reprodução/Polícia Civil

Os mandados foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba

Reprodução/Polícia Civil

Presos por exploração sexual infantil

Hytalo e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, são alvos de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

O influenciador é investigado por duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho.

A prisão dele e do marido envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

O caso ganhou repercussão após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idades em supostos contextos sexuais.

Hytalo e Euro estão presos preventivamente em São Paulo, e ainda devem passar por audiência de custódia.

De acordo com os delegados da Polícia Civil de São Paulo, cabe à Justiça da Paraíba pedir pela transferência dos presos.

O que diz a defesa

A defesa diz que Hytalo sempre se colocou à disposição das autoridades e afirma não ter tido acesso ao conteúdo da decisão que determinou sua prisão, “o que impossibilita uma manifestação mais detalhada”.

Os advogados dizem que adotarão as medidas judiciais cabíveis, incluindo um pedido de habeas corpus, “se for necessário”.