14 de agosto de 2025
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Investigado por exploração infantil, influencer foi filmado em igreja evangélica após ter deixado a Paraíba

O influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta exploração infantil, foi filmado em um vídeo, nesta quarta-feira (13), chorando enquanto recebia orações em uma igreja evangélica. A gravação veio a público após a casa do youtuber em João Pessoa (PB) ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele já havia deixado o local em direção a Igaratá (SP), o que pode resultar em um pedido de prisão preventiva.

Mandado de busca e apreensão

O mandado foi expedido pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto com o objetivo de apreender celulares, computadores e outros equipamentos usados nas gravações do influenciador. O magistrado alertou que, caso a saída de Hytalo seja interpretada como um “obstáculo” às investigações, um mandado de prisão pode ser expedido.

Em pronunciamento anterior à CNN, o youtuber negou veementemente as acusações. Ele afirmou que todo o seu conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e que está à disposição das autoridades.

Fonte: Metrópoles e CNN

Redigido por Contilnet.

