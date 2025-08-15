Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da Justiça da Paraíba, determinou a prisão preventiva do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente. Segundo o magistrado, a decisão foi tomada para impedir que a dupla continue a intimidar testemunhas e destruir provas relacionadas à investigação.

Na decisão, o juiz afirmou que “há fortes indícios” de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil irregular. As investigações, conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), ganharam notoriedade após as denúncias feitas pelo youtuber Felca.

Hytalo Santos e seu marido foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Órgãos de justiça e segurança pública Redigido por Contilnet.