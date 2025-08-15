15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Juiz da paraíba justificou prisão preventiva do influenciador e do marido dele

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da Justiça da Paraíba, determinou a prisão preventiva do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente. Segundo o magistrado, a decisão foi tomada para impedir que a dupla continue a intimidar testemunhas e destruir provas relacionadas à investigação.

Instagram/Reprodução

Na decisão, o juiz afirmou que “há fortes indícios” de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil irregular. As investigações, conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), ganharam notoriedade após as denúncias feitas pelo youtuber Felca.

Hytalo Santos e seu marido foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Órgãos de justiça e segurança pública Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.