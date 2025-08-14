Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações

O influenciador digital Hytalo Santos, de 28 anos, investigado por suposta exploração infantil, foi flagrado em vídeo nesta quarta-feira (13/8) recebendo orações de uma pastora em uma igreja evangélica. Nas imagens, ele aparece de joelhos, chorando, enquanto fiéis intercedem por sua vida.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Hytalo estaria na cidade de Igaratá, no interior de São Paulo, após sua residência em João Pessoa (PB) ter sido alvo de mandado de busca e apreensão. Durante a operação, autorizada pela Justiça, foram apreendidos celulares, computadores, HDs, pen drives e outros dispositivos utilizados na produção de seus conteúdos.

O caso ganhou repercussão no dia 6 de agosto, quando o youtuber Felca, de 27 anos, publicou um vídeo de cerca de 50 minutos denunciando suposta adultização e exploração de menores, vídeo que já ultrapassou 40 milhões de visualizações. Desde então, as contas de Hytalo foram suspensas, seus conteúdos desmonetizados, e ele está proibido de manter contato com os menores envolvidos.

Em nota enviada à CNN, Hytalo se manifestou pela primeira vez desde as denúncias, afirmando que sempre agiu “guiado pelo compromisso com a proteção de crianças e adolescentes” e negando qualquer tentativa de se esconder ou obstruir as investigações. A ausência do influenciador durante a operação policial poderá ser interpretada pela Justiça como um obstáculo ao andamento do processo, e, caso isso se confirme, um mandado de prisão poderá ser expedido contra ele.