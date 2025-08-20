19/08/2025
Universo POP
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial

Hytalo Santos fala pela primeira vez à Justiça de SP e diz não entender motivo da prisão

A declaração foi dada no sábado durante audiência de custódia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O influenciador digital Hytalo Santos falou pela primeira vez à Justiça de São Paulo após a prisão dele e do marido, Israel Vicente, na semana passada.

A declaração de Hytalo foi feita no sábado (16) durante audiência de custódia realizada por videoconferência com um juiz do Fórum de Osasco, na Grande São Paulo.

O influenciador Hytalo Santos no momento da prisão/Foto: Reprodução

Israel também pôde se manifestar. O g1 teve acesso à gravação da sessão, que teve a duração de 7 minutos. Na audiência, a defesa do casal pede a transferência para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Hytalo Santos fala rapidamente sobre o momento da prisão e questiona os motivos para ser preso.

“Pela questão do que o povo tá falando na mídia, né? Porque a gente tá aqui sem nem entender o porquê de estar aqui. Então, eu acho que o José só quer saber como foi, se ocorreu violência, alguma arma, etc. Não.”

A audiência de custódia serve para que a Justiça avalie se a prisão ocorreu de forma legal e para que o preso tenha a chance de relatar eventuais abusos, como violência policial.

No entanto, como o casal afirmou não ter sofrido maus-tratos, o juiz decidiu manter as prisões.

Hytalo e Israel foram presos na sexta-feira (15) em Carapicuíba pela Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba.

Ontem, eles foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Também nesta segunda, a Justiça da Paraíba determinou a transferência do casal de São Paulo para o estado nordestino.

Já nesta terça-feira (19), a Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa para que Hytalo Santos e o marido dele fossem levados para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado, e ainda determinou que o casal de influenciadores digitais seja transferido para uma prisão na Paraíba. Na decisão, o juiz também pediu informações sobre a transferência em cinco dias.

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.