Hytalo Santos fala pela primeira vez à Justiça de SP e diz não entender motivo da prisão

O influenciador digital Hytalo Santos falou pela primeira vez à Justiça de São Paulo após a prisão dele e do marido, Israel Vicente, na semana passada.

A declaração de Hytalo foi feita no sábado (16) durante audiência de custódia realizada por videoconferência com um juiz do Fórum de Osasco, na Grande São Paulo.

Israel também pôde se manifestar. O g1 teve acesso à gravação da sessão, que teve a duração de 7 minutos. Na audiência, a defesa do casal pede a transferência para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Hytalo Santos fala rapidamente sobre o momento da prisão e questiona os motivos para ser preso.

“Pela questão do que o povo tá falando na mídia, né? Porque a gente tá aqui sem nem entender o porquê de estar aqui. Então, eu acho que o José só quer saber como foi, se ocorreu violência, alguma arma, etc. Não.”

A audiência de custódia serve para que a Justiça avalie se a prisão ocorreu de forma legal e para que o preso tenha a chance de relatar eventuais abusos, como violência policial.

No entanto, como o casal afirmou não ter sofrido maus-tratos, o juiz decidiu manter as prisões.

Hytalo e Israel foram presos na sexta-feira (15) em Carapicuíba pela Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba.

Ontem, eles foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Também nesta segunda, a Justiça da Paraíba determinou a transferência do casal de São Paulo para o estado nordestino.

Já nesta terça-feira (19), a Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa para que Hytalo Santos e o marido dele fossem levados para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado, e ainda determinou que o casal de influenciadores digitais seja transferido para uma prisão na Paraíba. Na decisão, o juiz também pediu informações sobre a transferência em cinco dias.