Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Denúncias reforçam investigação do mp que suspeita de exploração infantil e trabalho de menores pelo influenciador

Ex-funcionários de Hytalo Santos revelaram ao programa Fantástico que a casa do influenciador, preso na última sexta-feira (15), era um centro de movimentação de grandes quantias em dinheiro e joias. De acordo com os relatos anônimos, era comum ver malas e sacolas cheias de bens valiosos entrando e saindo do imóvel.

Além disso, os ex-funcionários afirmaram que Hytalo e seu marido, Israel Nata Vicente, mantinham um controle rígido sobre quatro menores que viviam na residência, prejudicando inclusive a rotina escolar deles com atrasos e faltas frequentes.

O influenciador é investigado desde dezembro de 2024 pelo Ministério Público da Paraíba sob a suspeita de exploração infantil e trabalho de menores. O caso ganhou notoriedade nacional após o youtuber Felca expor supostos episódios de adultização e exploração de crianças ligados a Hytalo Santos.

Fonte: Metrópols

PUBLICIDADE
