Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores

Influencer nega qualquer irregularidade e diz que está à disposição da Justiça

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta exploração de menores em vídeos nas redes sociais. Em uma nota enviada à CNN, ele negou as acusações e afirmou que todo o conteúdo foi gravado com autorização dos responsáveis.

A defesa de Hytalo Santos

Na nota, Hytalo repudiou categoricamente as acusações e reforçou seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes. Ele também negou que tenha tentado obstruir as investigações.

“Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, afirmou o youtuber. Ele concluiu dizendo que todos os esclarecimentos necessários serão prestados nos autos do processo.

A investigação ganhou repercussão nacional após um vídeo do influenciador Felca com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes, o que levou o Ministério Público a solicitar medidas judiciais.

Fonte: CNN Redigido por Contilnet.

