Ibaneis exonera secretária de Proteção Animal do Distrito Federal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou a secretária de Proteção Animal, Edilene Dias Cerqueira (foto em destaque), nesta sexta-feira (15/8).

O substituto que assumirá a função da ex-secretária é Cristiano Lopes da Cunha. Antes, ele exercia o cargo de secretário executivo institucional da Casa Civil do Distrito Federal.

A mudança, que foi publicada na edição desta sexta do Diário Oficial do Distrito Federal, ocorre pouco mais de um mês após o Metrópoles noticiar que a agora ex-secretária seria indiciada por se recusar a receber animais resgatados de uma situação de maus-tratos.

Leia também

Na ocasião, Edilene negou o pedido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e, por isso, poderia ser indiciada por desobediência.

Novo secretário

O novo secretário de Proteção Animal do DF, Cristiano Lopes da Cunha, tem formação e mestrado em direito.

Na Casa civil já ocupou cargos de assessor especial e de chefe de gabinete. Também trabalhou como chefe da Corregedoria, Ouvidoria e Controle Interno na Agência de Fiscalização do DF durante seis anos.