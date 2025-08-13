O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um processo seletivo para preencher duas vagas de Agente Temporário Ambiental em Brasiléia, no Acre. As oportunidades exigem escolaridade de ensino fundamental completo ou incompleto, com remuneração que varia de 1,5 a 2,5 salários mínimos, além de auxílios.

Inscrições e seleção

As inscrições poderão ser feitas presencialmente, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, na Avenida Manoel Marinho Monte, 1093, Bairro Eldorado. Também é possível se candidatar por meio do e-mail da unidade: [email protected].

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e entrevista. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Links

Fonte: PCI Concursos

Redigido por Contilnet.