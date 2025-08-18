18/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas

ICMBio: inscrições para processo seletivo em Brasiléia encerram nesta semana

Vagas são para agente temporário ambiental e podem ter salário de até 2,5 salários mínimos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu um processo seletivo em Brasiléia, no Acre, com o objetivo de preencher duas vagas para o cargo de Agente Temporário Ambiental. Para concorrer, é necessário ter o ensino fundamental, completo ou incompleto.

A remuneração mensal será de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, além dos auxílios legais. As inscrições podem ser feitas de 20 a 22 de agosto de 2025, de forma presencial na sede do ICMBio em Brasiléia ou por e-mail.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e entrevista. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Reprodução

Links

Fonte: PCI  Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.