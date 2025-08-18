ICMBio: inscrições para processo seletivo em Brasiléia encerram nesta semana

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu um processo seletivo em Brasiléia, no Acre, com o objetivo de preencher duas vagas para o cargo de Agente Temporário Ambiental. Para concorrer, é necessário ter o ensino fundamental, completo ou incompleto.

A remuneração mensal será de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, além dos auxílios legais. As inscrições podem ser feitas de 20 a 22 de agosto de 2025, de forma presencial na sede do ICMBio em Brasiléia ou por e-mail.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e entrevista. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

