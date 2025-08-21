21/08/2025
ICMBio: inscrições para processo seletivo encerram nesta sexta-feira

Oportunidades disponíveis para o cargo de agente temporário ambiental

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu um processo seletivo para preencher duas vagas de Agente Temporário Ambiental na cidade de Brasiléia, no Acre. As oportunidades são para o cargo de Gestão de Unidade de Conservação.

Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo ou incompleto. A remuneração mensal varia de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, com auxílios. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, presencialmente na sede do instituto ou pelo e-mail [email protected].

A seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista.

Fonte: ICMBio, PCI Concursos

Redigido por Contilnet.

