24/08/2025
Idosa morre após ter o esôfago perfurado por espinha de peixe

Vítima, de 60 anos, faleceu em hospital de Campo Grande uma semana após o incidente, inicialmente ocorrido durante refeição em Três Lagoas (MS).

Uma mulher de 60 anos morreu após sofrer graves complicações de saúde causadas por um engasgo com uma espinha de peixe. O caso teve início em Três Lagoas (MS), mas a morte foi confirmada na noite de sábado (23), após a idosa ser transferida para um hospital em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela filha da vítima, o engasgo ocorreu durante uma refeição, aproximadamente uma semana antes do óbito. Após o episódio, a mulher passou a apresentar sintomas como dor abdominal, tosse, dificuldade para respirar e piora geral do estado de saúde.

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande/Foto: PCMS/Reprodução

Alguns dias depois, ela procurou atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas. Exames indicaram um quadro de pneumomediastino grave — presença de ar na região central do tórax — e perfuração do esôfago, provavelmente causada pela espinha de peixe.

Diante da gravidade do caso, a paciente foi transferida para o setor vermelho do Hospital Regional de Campo Grande, onde chegou em parada cardíaca. Equipes médicas tentaram reanimá-la por cerca de 16 minutos, mas sem sucesso.

A ocorrência foi registrada como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

