24/08/2025
Idoso de 71 anos passa mal em motel enquanto estava com quatro mulheres

Homem de 71 anos recebeu atendimento do Samu após sofrer mal súbito enquanto estava acompanhado de quatro mulheres

Um idoso de 71 anos precisou de atendimento médico emergencial na noite desta quarta-feira (20) em Ourinhos (SP). Segundo informações preliminares, o homem passou mal dentro de um motel enquanto estava acompanhado de quatro mulheres.

Idoso de 71 anos foi atendido pelo Samu após passar mal em motel de Ourinhos e levado ao Hospital Regional

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local antes de encaminhar o idoso ao Hospital Regional de Ourinhos.

Até o momento, ele permanece internado sob cuidados médicos, sem atualizações oficiais sobre seu estado de saúde.

O caso chamou atenção nas redes sociais, onde internautas comentaram a situação de forma descontraída, mas não há informações que indiquem risco de vida imediato.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

