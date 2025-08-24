Idoso de 71 anos passa mal em motel enquanto estava com quatro mulheres

Um idoso de 71 anos precisou de atendimento médico emergencial na noite desta quarta-feira (20) em Ourinhos (SP). Segundo informações preliminares, o homem passou mal dentro de um motel enquanto estava acompanhado de quatro mulheres.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local antes de encaminhar o idoso ao Hospital Regional de Ourinhos.

Até o momento, ele permanece internado sob cuidados médicos, sem atualizações oficiais sobre seu estado de saúde.

O caso chamou atenção nas redes sociais, onde internautas comentaram a situação de forma descontraída, mas não há informações que indiquem risco de vida imediato.