Idoso dirigia carro que capotou em Rio Branco; ele ficou preso no veículo e precisou ser puxado

Um motorista de 64 anos ficou preso dentro de seu veículo após colidir com um carro estacionado e capotar na Rua Veterano R. Pinto, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira (28).

Saiba mais: Acidente provoca capotamento e deixa rua interditada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco

Segundo testemunhas, Arynaldo Rodrigues de Oliveira seguia em uma Montana branca no sentido Centro-bairro quando perdeu o controle da direção e atingiu a lateral de um Ford Ka cinza. O impacto empurrou o Ford Ka contra uma motocicleta Honda Titan vermelha estacionada mais à frente. Com o capotamento, Arynaldo ficou preso dentro da Montana e precisou ser retirado pela porta superior do veículo.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram no socorro e acionaram a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu.

Apesar da gravidade do capotamento, o motorista escapou praticamente ileso, sofrendo apenas escoriações leves. Testemunhas destacaram que o acidente poderia ter resultado em ferimentos muito mais graves, o que reforça a sorte do idoso ao escapar com vida.

Confira imagens do acidente: