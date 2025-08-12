12 de agosto de 2025
Idoso e motociclista ficam feridos em colisão na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco

Ciclista e motociclista foram encaminhados ao pronto-socorro com ferimentos, mas sem risco de morte

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (11), na Avenida Chico Mendes, bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o ciclista Altevir José de Souza Filho, 65 anos, tentava atravessar a via pela faixa de pedestres quando foi atingido por uma motocicleta Honda CG 160 Start, vermelha, placa QLZ-3933, conduzida por Gabriel Vitor, 23 anos, que seguia no sentido Centro–bairro.

Bicicleta atingida durante a colisão na Avenida Chico Mendes/Foto: ContilNet

Com o impacto, o idoso sofreu laceração na coxa, fraturas no braço esquerdo e um corte na cabeça. O motociclista teve escoriações pelo corpo.

Motocicleta Honda CG 160 Start envolvida no acidente no Segundo Distrito/Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambos estão em estado de saúde estável.

 

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área e acionaram a perícia. Após os trabalhos, a motocicleta e a bicicleta foram retiradas da pista para liberar o tráfego.

Samu presta atendimento a uma das vítimas no local do acidente/Foto: ContilNet

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

