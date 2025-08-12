Idoso e motociclista ficam feridos em colisão na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (11), na Avenida Chico Mendes, bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o ciclista Altevir José de Souza Filho, 65 anos, tentava atravessar a via pela faixa de pedestres quando foi atingido por uma motocicleta Honda CG 160 Start, vermelha, placa QLZ-3933, conduzida por Gabriel Vitor, 23 anos, que seguia no sentido Centro–bairro.

Com o impacto, o idoso sofreu laceração na coxa, fraturas no braço esquerdo e um corte na cabeça. O motociclista teve escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambos estão em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área e acionaram a perícia. Após os trabalhos, a motocicleta e a bicicleta foram retiradas da pista para liberar o tráfego.