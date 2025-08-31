Iêmen: Houthis invadem prédios da ONU após morte do primeiro-ministro

Um grupo de rebeldes Houthis invadiu dois escritórios de agências ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU) em Sanaa, capital do Iêmen, neste domingo (31/8). A ação ocorreu depois de Israel anunciar o assassinato do primeiro-ministro Ahmed al-Rahawi, do governo controlado pelos Houthis.

Segundo informações da CNN internacional, foram invadidos os escritórios do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da agência das Nações Unidas para a infância (Unicef).

Leia também

No sábado (30/8), o grupo Houthis informou que um ataque aéreo de Israel matou o primeiro-ministro e outros ministros do Iêmen.

As ações militares de Israel contra o território do Iêmen tiveram início em outubro de 2023, após integrantes do Hamas invadirem Israel e deixarem centenas de vítimas.

O grupo político Houthis faz parte do chamado “Eixo de Resistência”, financiado pelo Irã, e com posicionamento contrário ao governo israelense. Assim, eles costumam lançar regularmente ataques com mísseis contra Israel em solidariedade aos sobreviventes na Faixa de Gaza.

Em maio, o Houthis chegou a lançar um míssil contra um dos principais aeroportos de Israel. Na ocasião, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar a ação do grupo.

“Atacamos no passado, atacaremos no futuro”, disse Netanyahu, em vídeo postado nas redes sociais.