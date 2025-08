Ifac abre processo seletivo para contratação de professor substituto; saiba mais

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou nesta sexta-feira, 1º de agosto, o Edital nº 8/2025, que abre processo seletivo simplificado para a contratação temporária de um professor substituto na área de Zootecnia. A vaga é destinada ao campus Cruzeiro do Sul, com carga horária de 40 horas semanais.

A contratação é de caráter emergencial, com duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogada conforme a necessidade da instituição, respeitando o prazo máximo de 24 meses, conforme estabelece a Lei nº 8.745/1993.

Para participar da seleção, é necessário possuir graduação em Zootecnia. A remuneração será definida com base na titulação do candidato, especialização, mestrado ou doutorado, conforme a tabela salarial disponível no item 3.2.2 do edital. O processo seletivo levará em consideração os critérios de formação acadêmica, experiência profissional e participação em cursos extracurriculares.

O docente contratado atuará em atividades de ensino e extensão, podendo ministrar aulas em diferentes níveis e modalidades de ensino ofertadas pelo Ifac. Também deverá integrar comissões, desenvolver projetos institucionais e executar outras atividades previstas na legislação vigente.

As inscrições estarão abertas entre os dias 31 de julho e 5 de agosto de 2025, e devem ser feitas exclusivamente por e-mail. Os interessados devem encaminhar toda a documentação exigida para o endereço eletrônico: [email protected].

O edital prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as atribuições do cargo. Já a reserva para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas não será aplicada, pois o número de vagas não atende ao critério mínimo estabelecido pela legislação.

A versão completa do edital, com todas as orientações e documentos exigidos, pode ser acessada no site oficial do Ifac: https://editais.ifac.edu.br/quero-trabalhar-no-ifac/editais/.