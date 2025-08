Ifac abre seleção com 35 vagas remanescentes para curso em Rio Branco; saiba como participar

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do campus Baixada do Sol (Transacreana), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 35 vagas remanescentes no curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. O ingresso é para o segundo semestre letivo de 2025.

As aulas ocorrerão no turno vespertino, e os interessados poderão se inscrever de duas formas: presencialmente ou por e-mail. As inscrições presenciais devem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2025, na Coordenação de Registro Escolar do campus, localizado na Rodovia AC-90, Km 20 (Transacreana), na antiga Escola da Floresta. O atendimento vai das 8h às 15h.

Já as inscrições via e-mail podem ser realizadas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2025, pelo endereço eletrônico [email protected]. Para ambos os formatos de inscrição, é necessário enviar ou entregar toda a documentação exigida no edital.

O curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio forma profissionais capacitados para atuar em diversas etapas da cadeia produtiva do setor, unindo conhecimento técnico, inovação e sustentabilidade.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o campus Baixada do Sol ou no site oficial do Ifac. Veja aqui o edital.