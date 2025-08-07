Ifac anuncia construção de novo campus em Feijó em evento com presidente Lula e ministro da Educação

O Instituto Federal do Acre (Ifac) oficializa, nesta sexta-feira (08.08), o anúncio da construção do novo campus no município de Feijó, em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o reitor do Ifac, Fábio Storch.

O anúncio será realizado durante evento do Governo Federal, às 11h, na sede da Cooperacre, localizada no Parque Industrial de Rio Branco (BR-364).

O campus de Feijó será construído em uma área de 24.429,59m² e receberá investimento de R$ 15 milhões para construção do prédio, além de R$ 10 milhões destinados à aquisição de materiais e equipamentos.

A nova estrutura do Ifac contará com salas de aula, laboratórios de informática, ciências agrárias/solo, química, biologia, física/matemática e educação intercultural. O projeto prevê ainda a instalação de um centro de idiomas, uma incubadora, espaço IFMaker e biblioteca.

Os recursos para instalação da nova unidade são oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, que contempla a expansão da Rede Federal de Educação no país.

Além do processo licitatório para construção da unidade, que está em andamento, o Ifac já realizou audiência pública para definição dos cursos que serão ofertados na unidade. Realizado em maio deste ano, o evento contou com a participação da comunidade, autoridades locais e representantes de instituições municipais de Feijó.

A construção do novo campus conta ainda com apoio da Prefeitura de Feijó e do Governo do Estado do Acre, responsáveis pela terraplenagem e o saneamento da área onde será construído o prédio.