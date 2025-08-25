Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote

O mundo sertanejo foi sacudido por um encontro inesperado durante o Festival do Peão de Barretos, na última sexta-feira (22/8). A influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Ana Castela, a “Boiadeira”, estiveram no mesmo camarote e chamaram a atenção do público.

A notícia da presença de ambas já havia sido antecipada por Leo Dias no programa Melhor da Tarde e, quando se confirmou, viralizou nas redes sociais. O clima ficou ainda mais especulado por causa dos rumores de que Ana Castela estaria vivendo um affair com Zé Felipe, ex-marido de Virginia.

O que aconteceu no camarote

Internautas que estavam no local relataram que Virginia teria tentado cumprimentar a cantora, mas não foi notada em meio à movimentação do festival. A cena teria causado um certo desconforto e gerou diversas especulações sobre o real estado da relação entre as duas.

O que Virginia diz sobre Ana Castela

Em entrevista ao portal Leo Dias, durante a inauguração da primeira loja física de sua marca WePink, em São Paulo, Virginia tratou de minimizar os rumores e ainda fez questão de elogiar Ana Castela.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse a apresentadora, demonstrando maturidade e profissionalismo.

Apesar disso, a reação pública contrasta com outra situação recente. No fim de julho, quando Zé Felipe e Ana Castela foram flagrados juntos em um passeio na Disney, em Orlando, Virginia teria ficado bastante abalada. Segundo fontes nos bastidores do SBT, onde ela apresenta o Sabadou, a influenciadora chegou a chorar minutos antes de iniciar as gravações.

Repercussão

O suposto “climão” entre Virginia e Ana Castela segue movimentando a web. Fãs de ambas dividem opiniões: enquanto alguns acreditam em uma relação amistosa, outros veem rivalidade alimentada pela ligação com Zé Felipe.

📌 Fonte: Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet Notícias