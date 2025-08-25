25/08/2025
Universo POP
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”

Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote

Encontro das duas em Barretos gera rumores sobre climão em meio a boatos envolvendo Zé Felipe

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O mundo sertanejo foi sacudido por um encontro inesperado durante o Festival do Peão de Barretos, na última sexta-feira (22/8). A influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Ana Castela, a “Boiadeira”, estiveram no mesmo camarote e chamaram a atenção do público.

A notícia da presença de ambas já havia sido antecipada por Leo Dias no programa Melhor da Tarde e, quando se confirmou, viralizou nas redes sociais. O clima ficou ainda mais especulado por causa dos rumores de que Ana Castela estaria vivendo um affair com Zé Felipe, ex-marido de Virginia.

Virginia e Ana – Reprodução/Instagram

O que aconteceu no camarote

Internautas que estavam no local relataram que Virginia teria tentado cumprimentar a cantora, mas não foi notada em meio à movimentação do festival. A cena teria causado um certo desconforto e gerou diversas especulações sobre o real estado da relação entre as duas.

O que Virginia diz sobre Ana Castela

Em entrevista ao portal Leo Dias, durante a inauguração da primeira loja física de sua marca WePink, em São Paulo, Virginia tratou de minimizar os rumores e ainda fez questão de elogiar Ana Castela.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse a apresentadora, demonstrando maturidade e profissionalismo.

Apesar disso, a reação pública contrasta com outra situação recente. No fim de julho, quando Zé Felipe e Ana Castela foram flagrados juntos em um passeio na Disney, em Orlando, Virginia teria ficado bastante abalada. Segundo fontes nos bastidores do SBT, onde ela apresenta o Sabadou, a influenciadora chegou a chorar minutos antes de iniciar as gravações.

Repercussão

O suposto “climão” entre Virginia e Ana Castela segue movimentando a web. Fãs de ambas dividem opiniões: enquanto alguns acreditam em uma relação amistosa, outros veem rivalidade alimentada pela ligação com Zé Felipe.

📌 Fonte: Leo Dias
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.