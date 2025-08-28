28/08/2025
Universo POP
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

IGP-M: “inflação do aluguel” volta a subir após 3 meses de queda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
igp-m:-“inflacao-do-aluguel”-volta-a-subir-apos-3-meses-de-queda

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a “inflação do aluguel”, avançou em agosto deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (28/8) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Saiba mais

  • Neste mês, o indicador ficou em 0,36%, ante uma queda de 0,77% registrada em julho.
  • O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções do mercado, estimava uma alta menor do IGP-M em agosto, de 0,21%.
  • No acumulado do ano, o IGP-M tem queda de 1,34%. Nos últimos 12 meses, alta de 3,03%.
  • Além da queda em julho, o IGP-M já havia recuado em maio (-0,49%) e junho (-1,67%).

“A alta do IPA [Índice de Preços ao Produtor Amplo] marca a reaceleração dos preços dos produtos agropecuários, que desde maio vinham registrando quedas intensas, influenciados, principalmente, pelo efeito da sazonalidade mais forte do período e pela maior oferta de safras importantes”, afirma Matheus Dias, economista do FGV Ibre.

Leia também

IGP-M

O IGP-M é conhecido como “inflação do aluguel” porque serve de base para reajustes de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da análise dos preços ao consumidor, o índice leva em consideração custo dos produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e insumos da construção civil.

9 imagensEm outras palavras, se há aumento da inflação, o dinheiro passa a valer menos. A principal consequência é a perda do poder de compra ao longo do tempo, com o aumento dos preços das mercadorias e a desvalorização da moedaExistem várias formas de medir a inflação, contudo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o mais comum delesNo Brasil, quem realiza a previsão da inflação e comunica a situação dela é o Banco Central. No entanto, para garantir a idoneidade das informações, a pesquisa dos preços de produtos, serviços e o cálculo é realizado pelo IBGE, que faz monitoramento nas principais regiões brasileirasDe uma forma geral, a inflação pode apresentar causas de curto a longo prazo, uma vez que tem variações cíclicas e que também pode ser determinada por consequências externasNo entanto, o que influencia diretamente a inflação é: o aumento da demanda; aumento ou pressão nos custos de produção (oferta e demanda); inércia inflacionária e expectativas de inflação; e aumento de emissão de moedaFechar modal.1 de 9

Inflação é o termo da economia utilizado para indicar o aumento generalizado ou contínuo dos preços de produtos ou serviços. Com isso, a inflação representa o aumento do custo de vida e a consequente redução no poder de compra da moeda de um país

KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images2 de 9

Em outras palavras, se há aumento da inflação, o dinheiro passa a valer menos. A principal consequência é a perda do poder de compra ao longo do tempo, com o aumento dos preços das mercadorias e a desvalorização da moeda

Olga Shumytskaya/ Getty Images3 de 9

Existem várias formas de medir a inflação, contudo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o mais comum deles

Javier Ghersi/ Getty Images4 de 9

No Brasil, quem realiza a previsão da inflação e comunica a situação dela é o Banco Central. No entanto, para garantir a idoneidade das informações, a pesquisa dos preços de produtos, serviços e o cálculo é realizado pelo IBGE, que faz monitoramento nas principais regiões brasileiras

boonchai wedmakawand/ Getty Images5 de 9

De uma forma geral, a inflação pode apresentar causas de curto a longo prazo, uma vez que tem variações cíclicas e que também pode ser determinada por consequências externas

Eoneren/ Getty Images6 de 9

No entanto, o que influencia diretamente a inflação é: o aumento da demanda; aumento ou pressão nos custos de produção (oferta e demanda); inércia inflacionária e expectativas de inflação; e aumento de emissão de moeda

selimaksan/ Getty Images7 de 9

No bolso do consumidor, a inflação é sentida de formas diferentes, já que ela não costuma agir de maneira uniforme e alguns serviços aumentam bem mais do que outros

Adam Gault/ Getty Images8 de 9

Isso pode ser explicado pela forma de consumo dos brasileiros. Famílias que possuem uma renda menor são afetadas, principalmente, por aumento no preço de transporte e alimento. Por outro lado, alterações nas áreas de educação e vestuário são mais sentidas por famílias mais ricas

Javier Zayas Photography/ Getty Images9 de 9

Ao contrário do que parece, a inflação não é de todo mal. Quando controlada, é sinal de que a economia está bem e crescendo da forma esperada. No Brasil, por exemplo, temos uma meta anual de inflação para garantir que os preços fiquem controlados. O que não pode deixar, na verdade, é chegar na hiperinflação – quando o controle de todos os preços é perdido

coldsnowstormv/ Getty Images

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.