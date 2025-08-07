8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Igreja Batista do Bosque realiza o maior congresso de jovens do Acre com tema “Embaixadores do Rei”

Evento acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto e reúne centenas de jovens no maior congresso cristão do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Igreja Batista do Bosque, por meio da Rede Somos Um, promoverá nos dias 7, 8 e 9 de agosto o Enraizados 2025 – o maior congresso de jovens do Estado do Acre. Com o tema “Embaixadores do Rei”, o evento promete reunir centenas de jovens de todas as regiões do Acre e de outros estados do país.

Segundo a organização, o congresso é despertar uma geração firmada em Cristo, comprometida com os valores do Reino e preparada para representar o Rei dos reis em meio aos desafios da atualidade.

Evento acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto e reúne centenas de jovens no maior congresso cristão do Acre/Foto: Reprodução

A programação do Enraizados 2025 será marcada por momentos intensos de adoração, palavra profética e comunhão entre os participantes. Entre os convidados estão o ministro de louvor Alexander Lúcio, a pastora Natália Carvalho e o pastor Davi Silva, além de líderes e ministros locais que atuam com dedicação na formação espiritual da juventude acreana.

As pulseiras de acesso já estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo Instagram oficial da Rede Somos Um (@redesomosum.oficial) ou através do WhatsApp (68) 99216-1063.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.