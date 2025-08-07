Igreja Batista do Bosque realiza o maior congresso de jovens do Acre com tema “Embaixadores do Rei”

A Igreja Batista do Bosque, por meio da Rede Somos Um, promoverá nos dias 7, 8 e 9 de agosto o Enraizados 2025 – o maior congresso de jovens do Estado do Acre. Com o tema “Embaixadores do Rei”, o evento promete reunir centenas de jovens de todas as regiões do Acre e de outros estados do país.

Segundo a organização, o congresso é despertar uma geração firmada em Cristo, comprometida com os valores do Reino e preparada para representar o Rei dos reis em meio aos desafios da atualidade.

A programação do Enraizados 2025 será marcada por momentos intensos de adoração, palavra profética e comunhão entre os participantes. Entre os convidados estão o ministro de louvor Alexander Lúcio, a pastora Natália Carvalho e o pastor Davi Silva, além de líderes e ministros locais que atuam com dedicação na formação espiritual da juventude acreana.

As pulseiras de acesso já estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo Instagram oficial da Rede Somos Um (@redesomosum.oficial) ou através do WhatsApp (68) 99216-1063.