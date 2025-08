Imagens aéreas mostram multidão no show de Jorge & Mateus na última noite de Expoacre 2025

A arena de shows da Expoacre 2025 ficou completamente lotada na noite de domingo (3), último dia do evento, com a apresentação gratuita da dupla Jorge e Mateus. O show marcou o encerramento da 50ª edição da maior feira agropecuária e de negócios do Acre.

Milhares de pessoas acompanharam a apresentação, que reuniu sucessos conhecidos do público, sendo o show mais esperado da feira. A apresentação da dupla causou grande engarrafamento nas proximidades do parque de exposições Wildy Viana, além de causar grande aglomeração na região onde se encontrava a arena de shows.

O ContilNet, em parceria com Marcio Garcia, fez uma série de registros da apresentação da dupla sertaneja, mostrando a emoção do público lotando o espaço. Confira abaixo o vídeo e algumas fotos de um dos momentos mais aguardados da Expoacre 2025.