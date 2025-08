Impacto do Tarifaço: Nintendo Switch mais caro nos EUA e entenda o cenário no Brasil

O Nintendo Switch, lançado pela Nintendo em 2017, receberá um aumento de preço nos Estados Unidos a partir de 3 de agosto. A Nintendo citou que a razão do aumento seria devido a “condições de mercado”, porém analistas estão apontando o “Tarifaço” do Presidente dos EUA, Donald Trump, como culpado, após a instauração de taxas de importação para países que fabricam o console. Os aumentos, por enquanto, afetam apenas o Nintendo Switch e alguns acessórios, mas a Nintendo comentou que ajustaria o preço do Nintendo Switch 2 no futuro, se necessário.

De acordo com a Nintendo, haverá um aumento de preço em toda a família do Nintendo Switch, incluindo o Nintendo Switch padrão, o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch (OLED Model), além de alguns de seus acessórios. O aumento afetará alguns bonecos Amiibo, o relógio com alarme Alarmo da empresa e alguns acessórios do Nintendo Switch 2. O preço do serviço por assinatura Nintendo Switch Online não será alterado.

O aumento no preço já é visível?

Segundo o insider Wario64 na rede social X (antigo Twitter), já é possível ver os novos preços do Nintendo Switch em lojas dos Estados Unidos como a Target, incluindo aumentos entre US$ 40 (R$ 221,72) e US$ 50 (R$ 277,15) nos consoles. As recentes tarifas que entraram em vigor hoje, 1º de agosto, não deverão afetar o mercado brasileiro, pois elas são relativas apenas a importações para os Estados Unidos.

Vale reforçar que nem mesmo a recente tarifa de 50% imposta ao Brasil, segundo Donald Trump por conta de práticas desleais de comércio, como o sistema de pagamento PIX e “perseguição política”, como os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deverão afetar o videogame. Elas são voltadas para produtos que saem daqui para lá, e um aumento nos preços praticados no Brasil só aconteceria caso o Governo decidisse por uma retaliação “na mesma moeda”.

Por que o preço do Nintendo Switch aumentou?

De acordo com o Diretor de Pesquisa e Insights da Niko Partners, Daniel Ahmad, o grande motivo do aumento são as tarifas impostas pelo Presidente dos EUA aos países onde é realizada a fabricação do Nintendo Switch. Isso inclui taxas como 30% para a China, 20% para o Vietnã e 15% para o Japão.

A situação ainda é um pouco melhor do que anteriormente em abril, quando o Presidente ameaçou taxar a China em 34% e o Vietnã em 46%, resultando no adiamento da abertura de pré-venda do Nintendo Switch 2. Nesta época, jogadores ficaram temerosos que o console pudesse ter um reajuste de preço antes mesmo do lançamento.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.