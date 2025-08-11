Império de R$ 3,8 mi: influenciador suspeito de explorar menores tem grande fortuna

O influenciador Hytalo Santos, acusado de explorar menores nas redes sociais, é dono de um patrimônio considerável. Ele possui três empresas na Paraíba, sendo a maior delas no ramo imobiliário, com um capital social de R$ 3,8 milhões. A empresa, chamada Hytalo Santos Participações Ltda., foi aberta em agosto de 2023.

Além do investimento imobiliário, Hytalo tem duas empresas no setor de entretenimento e publicidade, com capital social de R$ 10 mil e R$ 1 mil. Essas empresas são usadas para produzir conteúdo e agenciar os jovens que moram com ele e que são o foco de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Acusações e investigação

A investigação, conduzida pela promotora Ana Maria França, apura se os jovens estão sendo vítimas de exploração. A denúncia foi motivada por acusações da influenciadora Izabelly Vidal, que expôs o comportamento de Hytalo e afirmou ter sido vítima de abuso ao tentar denunciá-lo.

O youtuber Felca também denunciou o caso, afirmando que Hytalo sexualiza os jovens para obter engajamento, o que levou o presidente da Câmara, Hugo Motta, a prometer pautar projetos de lei para um maior controle das redes sociais.

Hytalo Santos nega as acusações e afirma ajudar os jovens que viviam em situação de vulnerabilidade. Ele segue ativo em suas redes sociais enquanto as investigações continuam.

Fonte: Ministério Público da Paraíba (MPPB) Redigido por Contilnet.