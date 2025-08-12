Incêndio atinge antigo prédio popular no centro de Rio Branco; VEJA VÍDEO

Um incêndio atingiu na noite desta segunda-feira (11) o antigo prédio popular localizado no centro de Rio Branco, conhecido como prédio do Banco do Brasil antigamente. O fogo começou por volta das 20h e consumiu parte do interior do imóvel.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram rapidamente para conter as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para prédios vizinhos.

O prédio, que é histórico e bastante conhecido na cidade, estava desocupado há algum tempo, o que ajudou a evitar vítimas. Moradores da região relataram sentir cheiro forte de fumaça e ouvir o barulho das chamas durante a noite.

As autoridades continuam investigando as causas do incêndio.

Veja o vídeo: