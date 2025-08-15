Incêndio atinge área próxima ao campo do Independência e mobiliza bombeiros em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta sexta-feira (15), um terreno próximo ao campo de futebol do Independência, na Rua do Futuro, bairro Aviário, em Rio Branco. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca e chegaram a ameaçar residências vizinhas.

Segundo moradores, o fogo teria começado em uma área de invasão próxima. Com o calor intenso e rajadas de vento, as chamas avançaram rapidamente, gerando uma coluna de fumaça visível de vários pontos da cidade.

Enquanto aguardavam o Corpo de Bombeiros, alguns moradores tentaram conter o incêndio com baldes e mangueiras. A Brigada de Incêndio do 1º Batalhão foi acionada e conseguiu controlar a situação antes que as casas fossem atingidas. Em seguida, as equipes realizaram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e impedir que o fogo voltasse a se propagar.

Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão apuradas, mas a principal suspeita é de que tenha sido provocado por ação humana.