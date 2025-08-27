Incêndio atinge galpão próximo a favela na zona oeste de São Paulo

27/08/2025
Escrito por Metrópoles
Um incêndio atingiu um galpão na Avenida Waldemar Roberto, no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, onde funciona um centro de reciclagem, no início da tarde desta quarta-feira (27/8). O local é próximo à favela do Sapé.

Leia também

É possível visualizar uma grande coluna de fumaça escura a 10km de distância do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram empenhadas para combater as chamas. Um helicóptero também presta socorro. Ainda não há informações sobre feridos ou causas do incêndio.

Texto em atualização

