Incêndio atinge galpão próximo a favela na zona oeste de São Paulo

Um incêndio atingiu um galpão na Avenida Waldemar Roberto, no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, onde funciona um centro de reciclagem, no início da tarde desta quarta-feira (27/8). O local é próximo à favela do Sapé.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Incêndio atingiu galpão de recicláveis próximo à favela do Sapé

Reprodução/Instagram 2 de 4

Fumaça escura pode ser vista à distância

Arquivo pessoal/Rodrigo Tammaro 3 de 4

Fumaça escura pode ser vista à distância

Arquivo pessoal/Maria Eduarda 4 de 4

Fumaça pode ser vista a 10km de distância

Arquivo Pessoal/Guilherme Bianchi

Leia também

É possível visualizar uma grande coluna de fumaça escura a 10km de distância do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram empenhadas para combater as chamas. Um helicóptero também presta socorro. Ainda não há informações sobre feridos ou causas do incêndio.

Texto em atualização