Incêndio atinge galpão próximo a favela na zona oeste de São Paulo

Um incêndio atingiu um galpão na Avenida Waldemar Roberto, no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, onde funciona um centro de reciclagem, no início da tarde desta quarta-feira (27/8). O local é próximo à favela do Sapé.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Incêndio atingiu galpão de recicláveis próximo à favela do Sapé
Reprodução/Instagram2 de 4
Fumaça escura pode ser vista à distância
Arquivo pessoal/Rodrigo Tammaro3 de 4
Fumaça escura pode ser vista à distância
Arquivo pessoal/Maria Eduarda4 de 4
Fumaça pode ser vista a 10km de distância
Arquivo Pessoal/Guilherme Bianchi
Leia também
-
Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica no interior de SP
-
Defesa Civil: estado de SP é atingido por grandes focos de incêndio
-
Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge loja de utilidades em SP
-
Bombeiros e Defesa Civil controlam incêndios em canaviais em SP
É possível visualizar uma grande coluna de fumaça escura a 10km de distância do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram empenhadas para combater as chamas. Um helicóptero também presta socorro. Ainda não há informações sobre feridos ou causas do incêndio.
Texto em atualização