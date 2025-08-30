Incêndio de causas desconhecidas destrói 12 ônibus em SP. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
incendio-de-causas-desconhecidas-destroi-12-onibus-em-sp.-video

Um incêndio de causas desconhecidas destruiu 12 ônibus de uma empresa de viação em Araçariguama, no interior de São Paulo. As chamas começaram por volta das 11h20 deste sábado (30/8), atingindo inicialmente seis veículos. Quase cinco horas depois, às 16h15, o fogo se espalhou, dobrando o número de coletivos atingidos.

Leia também

Um vídeo mostra bastante fumaça escura e alguns dos ônibus completamente consumidos pelas chamas.

Veja:

 

Incêndio não tem explicação

  • O fogo atingiu 12 ônibus no estacionamento de uma empresa de viação, na Rua Juvenal Timóteo Gonçalves, 52, Estância Imperial, em Araçariguama.
  • Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no combate e extinção das chamas.
  • De acordo com a Defesa Civil, ainda não se sabe o que causou o incêndio.
  • Os agentes permaneceram no local para vistoria técnica.
  • A Polícia Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também acompanham a ocorrência, que segue em andamento.
  • Não há registro de feridos.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.