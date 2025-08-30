Incêndio de causas desconhecidas destrói 12 ônibus em SP. Vídeo

0
Um incêndio de causas desconhecidas destruiu 12 ônibus de uma empresa de viação em Araçariguama, no interior de São Paulo. As chamas começaram por volta das 11h20 deste sábado (30/8), atingindo inicialmente seis veículos. Quase cinco horas depois, às 16h15, o fogo se espalhou, dobrando o número de coletivos atingidos.
Leia também
-
Incêndio em comunidade afeta 100 famílias e prefeitura pede ajuda
-
Veja como ficou a comunidade atingida por grande incêndio em Santos
-
Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica no interior de SP
-
Defesa Civil: estado de SP é atingido por grandes focos de incêndio
Um vídeo mostra bastante fumaça escura e alguns dos ônibus completamente consumidos pelas chamas.
Veja:
Incêndio não tem explicação
- O fogo atingiu 12 ônibus no estacionamento de uma empresa de viação, na Rua Juvenal Timóteo Gonçalves, 52, Estância Imperial, em Araçariguama.
- Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no combate e extinção das chamas.
- De acordo com a Defesa Civil, ainda não se sabe o que causou o incêndio.
- Os agentes permaneceram no local para vistoria técnica.
- A Polícia Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também acompanham a ocorrência, que segue em andamento.
- Não há registro de feridos.