Incêndio de causas desconhecidas destrói 12 ônibus em SP. Vídeo

Um incêndio de causas desconhecidas destruiu 12 ônibus de uma empresa de viação em Araçariguama, no interior de São Paulo. As chamas começaram por volta das 11h20 deste sábado (30/8), atingindo inicialmente seis veículos. Quase cinco horas depois, às 16h15, o fogo se espalhou, dobrando o número de coletivos atingidos.

Um vídeo mostra bastante fumaça escura e alguns dos ônibus completamente consumidos pelas chamas.

Incêndio não tem explicação