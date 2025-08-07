7 de agosto de 2025
Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próximo à loja de departamentos em Rio Branco

Fogo se espalhou rapidamente, gerando grande cortina de fumaça; bombeiros atuam no combate às chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Nova Esperança, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (7). O fogo se espalhou rapidamente nas proximidades de um supermercado e uma loja de departamentos, gerando preocupação entre moradores da região.

Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próximo à Havan em Rio Branco. Foto: Reprodução

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a imensidão das chamas e uma densa cortina de fumaça cobrindo parte do céu, visível de vários pontos da cidade. Motoristas registraram o cenário impressionante enquanto trafegavam nas imediações.

O Corpo de Bombeiros do Acre foi acionado e equipes estão no local atuando no combate às chamas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis danos a imóveis ou riscos à população.

