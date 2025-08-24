Incêndio de grandes proporções destrói casa em Rio Branco; bombeiros investigam causa

Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma residência na madrugada deste domingo (24), na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo a nora da proprietária, ela dormia em casa com a família quando uma vizinha ligou avisando que a residência da sogra, localizada nos fundos do mesmo terreno, estava em chamas.

Ao sair para verificar, a mulher confirmou a informação e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão. A guarnição chegou rapidamente ao local, mas o fogo já havia consumido completamente a casa mista, construída em madeira e alvenaria.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que atingissem duas residências vizinhas, coladas ao imóvel incendiado.

De acordo com os militares, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que o imóvel estava em meio a uma disputa entre herdeiros. A hipótese é de que alguém insatisfeito com a divisão dos bens tenha provocado o fogo.

Uma segunda versão apresentada por familiares sugere que o incêndio possa ter sido causado por um curto-circuito na rede elétrica. No entanto, os bombeiros destacaram que a fiação era nova, o que tornaria essa hipótese pouco provável.

Na segunda-feira (25), uma equipe de peritos do Corpo de Bombeiros irá ao local para realizar uma análise detalhada e identificar a causa real do sinistro.