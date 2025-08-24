24/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

Incêndio de grandes proporções destrói casa em Rio Branco; bombeiros investigam causa

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que atingissem duas residências vizinhas, coladas ao imóvel incendiado.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma residência na madrugada deste domingo (24), na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo a nora da proprietária, ela dormia em casa com a família quando uma vizinha ligou avisando que a residência da sogra, localizada nos fundos do mesmo terreno, estava em chamas.

Casa foi totalmente consumida pelas chamas na Rua Rio Grande do Sul/Foto: ContilNet

Ao sair para verificar, a mulher confirmou a informação e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão. A guarnição chegou rapidamente ao local, mas o fogo já havia consumido completamente a casa mista, construída em madeira e alvenaria.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que atingissem duas residências vizinhas, coladas ao imóvel incendiado.

Bombeiros controlaram o incêndio e evitaram que atingisse imóveis vizinhos/Foto: ContilNet

De acordo com os militares, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que o imóvel estava em meio a uma disputa entre herdeiros. A hipótese é de que alguém insatisfeito com a divisão dos bens tenha provocado o fogo.

Estrutura de madeira e alvenaria desabou após o fogo/Foto: ContilNet

Uma segunda versão apresentada por familiares sugere que o incêndio possa ter sido causado por um curto-circuito na rede elétrica. No entanto, os bombeiros destacaram que a fiação era nova, o que tornaria essa hipótese pouco provável.

Na segunda-feira (25), uma equipe de peritos do Corpo de Bombeiros irá ao local para realizar uma análise detalhada e identificar a causa real do sinistro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.