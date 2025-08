Incêndio destrói casa de mãe com três filhos no interior do Acre; família escapa ilesa

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta segunda-feira (4), no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, cidade acreana que faz fronteira com a Bolívia. A moradora, Luanara Moreira de Almeida, de 28 anos, conseguiu sair do imóvel com os três filhos pequenos sem sofrer ferimentos.

O imóvel ficava localizado nas proximidades do posto da Receita Federal. Segundo informações apuradas, Luanara mora sozinha com as crianças e faz uso de medicamentos controlados. No momento do incêndio, ela dormia e acordou quando o fogo já se espalhava pela residência. Ao perceber as chamas, retirou rapidamente os filhos do local.

O Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foi acionado, mas ao chegar ao endereço, a casa já havia sido completamente consumida pelo fogo. Os militares realizaram o trabalho de rescaldo, mas não foi possível salvar a estrutura, que era toda em madeira.

Ainda não há definição sobre a causa do incêndio. Entre as possibilidades investigadas pelos bombeiros estão curto-circuito, vela acesa, uso do fogão ou até alguma brincadeira das crianças com fogo. A moradora não soube informar o que pode ter provocado o início das chamas.

O caso será investigado. Apesar da perda total da residência, não houve registro de feridos.