Incêndio destrói depósito de loja em Acrelândia e mobiliza equipes da prefeitura

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde deste sábado (2), o depósito da loja de eletrodomésticos Vitória Eletro, localizado na cidade de Acrelândia, interior do Acre. As chamas assustaram moradores e exigiram rápida mobilização das equipes locais para evitar que o fogo se alastrasse.

Segundo relatos de populares, o incêndio consumiu completamente a estrutura do depósito. A rede elétrica do local estava desligada, o que afasta a hipótese de um curto-circuito como causa do incidente. A origem do fogo ainda é desconhecida e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

O fogo chegou a ameaçar um depósito de supermercado vizinho, mas a ação conjunta de dois caminhões-pipa — um do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e outro da Prefeitura de Acrelândia — foi fundamental para evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais.

Funcionários da prefeitura também participaram ativamente do combate às chamas, ajudando a conter o fogo até que fosse totalmente controlado.

Apesar do prejuízo material, não há informações sobre feridos. A Defesa Civil deve fazer uma avaliação da área e o Corpo de Bombeiros deverá investigar as causas do incêndio nos próximos dias.

Veja o vídeo da Folha do Acre: