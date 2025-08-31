Incêndio em casa de recuperação de dependentes químicos deixa cinco mortos

Na madrugada deste domingo (31/8), um incêndio em uma casa de recuperação para dependentes químicos, a Comunidade Terapêutica Liberta-se no Paranoá, no Distrito Federal, resultou na morte de cinco pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, chamas altas saiam do telhado e o fogo se espalhou por diversos cômodos da casa.
Cinco corpos, ainda não identidicados, foram encontrados já sem vida no interior da casa. Onze pessoas, entre 21 e 55 anos, foram atendidas no local com sintomas de intoxicação por inalação de fumaça e foram encaminhadas para hospitais próximos. Um homem foi levado pelo SAMU. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.