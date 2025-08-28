Incêndio em comunidade afeta 100 famílias e prefeitura pede ajuda

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, informou, na noite desta quinta-feira (28/8), que cerca de 100 famílias já buscaram apoio da administração municipal após serem afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu a comunidade Dique da vila Gilda, considerada a maior sobre palafitas da América Latina.

O fogo começou por volta das 13h40 desta quinta, na rua Caminho São Sebastião, no bairro Rádio Clube. A prefeitura da cidade estima que 100 moradias tenham sido atingidas, porém a Defesa Civil e os bombeiros acreditam que o número varie entre 50 e 60 casas.

Segundo a administração municipal, 184 pessoas já foram cadastradas pelo Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Rádio Clube até o início desta noite.

Imagem de favela de palafitas devastada após incêndio

Defesa Civil também esteve no local

Foi pedida ajuda humanitária aos moradores afetados

Incêndio de grandes proporções atinge comunidade em Santos

Até o momento não há vítimas mortas

Prefeitura de Santos pediu ajuda humanitária ao Governo de São Paulo

Aproximadamente 50 casas foram atingidas pelo incêndio

Três pessoas ficaram feridas com o incêndio

Quase 50 bombeiros atuam no controle do incêndio que atinge comunidade em Santos

Maior favela de palafitas da América Latina sofre segundo grande incêndio em menos de 1 mês

Combate ao incêndio

Durante o incêndio, diversos órgãos atuam no socorro aos moradores afetados e no combate às chamas, como a Defesa Civil municipal e estadual, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Guarda Civil Municipal (GCM), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Santos, além de médicos e equipes de proteção social.

Ao todo, foram mobilizados 15 viaturas do Corpo de Bombeiros, além de 49 agentes da corporação. Funcionários da Defesa Civil também estiveram no local.

O prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), acionou o governador Tarcísio de Freitas (correligionário), para pedir apoio do Governo do Estado, que enviou ao longo da tarde quase mil itens de ajuda humanitária para atender as famílias afetadas pelo fogo.

Ajuda humanitária

Segundo o governo do estado, três caminhões foram carregados com itens essenciais enviados pela Defesa Civil e pelo Fundo Social de São Paulo, incluindo colchões, cobertores, travesseiros, jogos de cama, cestas básicas, kits de higiene pessoal e roupas.

A Defesa Civil enviou 200 kits de dormitório, com colchão, cobertor, travesseiro e roupa de cama, e 60 kits de higiene pessoal. Enquanto o Fundo Social do estado enviou 60 cestas básicas e nove caixas de roupas e calçados, sendo duas masculinas, duas femininas, duas infantis e três de calçados para todas as idades.

Doações incluem kits de dormitório e cestas básicas

Equipes da Defesa Civil chegaram com doações às famílias afetadas

Cerca de 49 bombeiros atuaram no combate ao incêndio de grandes proporções na maior favela de palafitas da América Latina

Equipes da Defesa Civil no bairro

De acordo com o governo estadual, cada cesta básica atende até quatro pessoas e cada caixa de roupas ou calçados corresponde a cerca de 15 pessoas, beneficiando um total de 375 necessitados.

O Programa Bom Prato também vai disponibilizar refeições por meio das unidades Santos I – Mercado e Vila Gilda. Serão oferecidas 900 refeições por dias, sendo 300 no café da manhã, 300 no almoço e 300 no jantar. O serviço funcionará nesta dinâmica na sexta-feira (29/8) e no sábado (30/8).

A distribuição será retomada na segunda-feira (1°/9) e segurirá até sábado (6/9). Conforme acordado com o município, as refeições serão preparadas nos restaurantes do Bom Prato e entregues pela prefeitura no abrigo temporário que acolherá as vítimas do incêndio.

Que quiser ajudar as vítimas do incêndio com a doação de alimentos e produtos de higiene pessoal pode entregar as doações no Fundo Social de Solidariedade (Avenida Conselheiro Nébias, 388, Encruzilhada) e no Centro Esportivo, à Rua Fausto Felício Bruzarosco, 8/120. Ambos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Atendimento médico

A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizou três ambulâncias e dois postos de enfermagem para atender as vítimas do incêndio.

Foram realizados 11 atendimentos, sendo duas remoções à UPA da Zona Noroeste (outro paciente se dirigiu á unidade por conta própria).

O incêndio deixou três pessoas feridas. uas mulheres foram socorridas por inalarem fumaça e um homem teve traumatismo craniano após ser atingido na cabeça por uma viga de madeira. Não há confirmações de mortos.

2º incêndio na mesma comunidade em menos de um mês

Na manhã de 1º de agosto, um incêndio de grandes proporções atingiu palafitas no Dique da Vila Gilda Clube.

Ao menos cem moradias foram tomadas pelas chamas , segundo a Defesa Civil do Estado.

, segundo a Defesa Civil do Estado. Uma mulher de 60 anos, que se recusou a deixar a residência no momento do fogo e, depois, pulou na água, não resistiu.

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo dela foi encontrado carbonizado próximo à maré .

. Ainda segundo a corporação, 13 viaturas e 30 agentes foram acionados para a ocorrência.

O governo de São Paulo anunciou, no dia seguinte às chamas, um pacote de medidas com auxílio moradia e ajuda humanitária para as vítimas.

Tarcísio divulgou que serão construídas 416 casas para atender as famílias que vivem no local: 216 delas ficam no Residencial Iguape, em Santos, e outras 200 no residencial Vicentinos II, em São Vicente.

E, quase uma semana após o incêndio, a Prefeitura de Santos anunciou a obtenção de R$ 116 milhões em recursos junto à União para reurbanizar a favela de palafitas.

Itinerário de ônibus municipais foi afetado

Em razão da operação, algumas linhas de ônibus municipais de Santos sofreram alterações no itinerário. Veja: