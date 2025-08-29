Incêndio interdita estrada do Amapá e impede passagem de veículos em Rio Branco; VÍDEO

Um incêndio atingiu a estrada do Amapá, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (29). As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação dos dois lados da via, dificultando a visibilidade e causando preocupação entre os motoristas que trafegavam pelo trecho.

O fogo bloqueou a passagem de carros, motocicletas e até de um caminhão da prefeitura que transportava líquido inflamável para as obras de manutenção realizadas na região. A interdição comprometeu o tráfego e gerou risco para quem tentava passar pelo local.

Não se sabe ainda se os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.