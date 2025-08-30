Incêndio mata três pessoas na Indonésia após morte de motorista

Pelo menos três pessoas morreram na noite de sexta-feira (29/9) em um incêndio provocado por manifestantes no prédio da prefeitura da cidade de Macaçar, na Indonésia, após protestos em razão de o mototaxista Affan Kuniawan morrer atropelado por uma viatura policial.

O grupo ateou fogo a carros e lançou pedras e coqueteis molotov.

“Eles ficaram presos no prédio em chamas”, afirmou o secretário do conselho municipal, Rahmat Mappatoba.

De acordo com o jornal The Guardian, na capital Jacarta e em diversas várias regiões do país foram registrados protestos depois de serem divulgadas imagens do motorista sendo atingido pelo veículo.

O acidente ocorreu durante ações anteriores contra baixos salários e altos benefícios aos legisladores.

Em Jacarta, centenas de pessoas se aglomeraram ao lado de fora da sede da polícia Mobile Brigade Corp, a quem responsabilizam pelo atropelamento.

Uma placa da fachada do prédio foi arrancada na tentativa de derrubar os portões do órgão. A polícia respondeu com bombas de gás lacrimogênio, contou o Guardian.

Sete policiais foram presos para um interrogatório a respeito da morte de Kuniawan.