Inédito na Expoacre: Café Vovó Pureza entrega café por drone e surpreende o público com inovação e carisma

Quem passou pela Expoacre 2025 pôde presenciar uma das ações mais comentadas e criativas da feira: o tradicional Café Vovó Pureza, conhecido pela sua qualidade e acolhimento, surpreendeu os visitantes com a entrega de café feita por drone, diretamente no estande da marca.

A ação inédita chamou a atenção de adultos, jovens e crianças, que paravam para filmar, fotografar e comentar nas redes sociais. Era possível ver a movimentação em torno do estande no momento em que o drone se aproximava, trazendo café quentinho e recém-preparado para os visitantes — em uma mistura inusitada entre tecnologia e tradição.

“A gente quis mostrar que o Café Vovó Pureza respeita suas raízes, mas também olha para o futuro com ousadia e criatividade”, explicou Celso Ferreira Lima Filho, diretor da empresa.

O estande, que já é conhecido por ser um dos mais animados da feira — com música, degustação, espaço instagramável e a famosa história da Vovó que inspirou a marca — tornou-se um verdadeiro ponto de encontro para quem buscava uma experiência sensorial completa.

Além do café coado na hora e do cappuccino, a entrega por drone foi a cereja do bolo de uma campanha que vem fortalecendo ainda mais a marca no coração dos acreanos.

“É a tradição voando alto”, brincou um visitante que filmou a entrega do café e viralizou nas redes sociais com a hashtag #CafeVovoPureza.

A iniciativa reforça o posicionamento da marca como uma das mais queridas e inovadoras do estado.

Veja fotos exclusivas: