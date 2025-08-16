15/08/2025
Influenciador acreano recebe chamada de vídeo de Dilsinho e comemora nas redes

Ittalo Franklin compartilhou a emoção de conversar com o cantor e agradeceu pela atenção especial

O influenciador acreano Ittalo Franklin, que soma mais de 10 mil seguidores no Instagram, viveu um momento especial nesta sexta-feira (15). Ele participou de uma chamada de vídeo com Dilsinho, um dos nomes mais populares do pagode nacional, e fez questão de dividir a experiência com seus seguidores.

“Gente, eu tô demais. O que foi isso hoje, eu com @dilsinho numa chamada de vídeo! Que moral me deu hein Dilsinho. Obrigado parceiro. Cara, a coisa mais certa de se dizer: melhor ter amigo na praça que dinheiro no bolso. @dilsinho você é o cara!”, escreveu Ittalo na publicação.

Influenciador acreano recebe chamada de vídeo de Dilsinho e comemora nas redes/Foto: Reprodução

A reação do influenciador e o registro do momento arrancaram comentários divertidos e emocionados.

Além de influenciador, Ittalo é hairstylist em Rio Branco e conhecido por seu jeito descontraído e próximo do público.

Veja o vídeo:

