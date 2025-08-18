18/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Influenciador acusado de deixar bolsa suspeita em aeroporto se entrega à PF em Porto Velho

Jovem é apontado como responsável por abandonar objeto que mobilizou PM e BOPE no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O influenciador digital acusado de abandonar uma bolsa suspeita no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, se entregou à Polícia Federal nesta quinta-feira (14).

Um vídeo mostra o momento em que o jovem chega acompanhado do advogado para se apresentar às autoridades. O caso ganhou repercussão após a suspeita inicial de bomba no terminal, que levou à evacuação do local e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Esquadrão Antibombas do BOPE.

Influenciador acusado de deixar bolsa suspeita em aeroporto se entrega à PF em Porto Velho/Foto: Reprodução

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o conteúdo da bolsa nem detalhes do interrogatório do acusado. A Polícia Federal deve dar novos esclarecimentos nas próximas horas.

As informações são do site Rondônia Ao Vivo.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.