Influenciador acusado de deixar bolsa suspeita em aeroporto se entrega à PF em Porto Velho

O influenciador digital acusado de abandonar uma bolsa suspeita no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, se entregou à Polícia Federal nesta quinta-feira (14).

Um vídeo mostra o momento em que o jovem chega acompanhado do advogado para se apresentar às autoridades. O caso ganhou repercussão após a suspeita inicial de bomba no terminal, que levou à evacuação do local e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Esquadrão Antibombas do BOPE.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o conteúdo da bolsa nem detalhes do interrogatório do acusado. A Polícia Federal deve dar novos esclarecimentos nas próximas horas.

As informações são do site Rondônia Ao Vivo.

Veja o vídeo: