Influenciador é preso de novo no caso de drogas em Balneário Camboriú

O influenciador digital, que havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas e solto na audiência de custódia, foi preso novamente na quinta-feira (21/08). A medida ocorre após decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que decretou prisão preventiva pelo prazo de 90 dias, a ser revista durante o período.

O homem havia sido liberado na audiência após a apreensão de quase 200 kg de drogas em Balneário Camboriú, no bairro Vila Real, na segunda-feira (18).

A prisão preventiva foi justificada na decisão como garantia da ordem pública e por causa da repercussão do caso. A defesa do homem contesta a decisão e afirmou que a medida não poderia ser utilizada como “resposta a clamores externos, devendo observar estritamente os requisitos legais previstos”.

