22/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Influenciador é preso de novo no caso de drogas em Balneário Camboriú

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
influenciador-e-preso-de-novo-no-caso-de-drogas-em-balneario-camboriu

O influenciador digital, que havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas e solto na audiência de custódia, foi preso novamente na quinta-feira (21/08). A medida ocorre após decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que decretou prisão preventiva pelo prazo de 90 dias, a ser revista durante o período.

O homem havia sido liberado na audiência após a apreensão de quase 200 kg de drogas em Balneário Camboriú, no bairro Vila Real, na segunda-feira (18).

Leia também

A prisão preventiva foi justificada na decisão como garantia da ordem pública e por causa da repercussão do caso. A defesa do homem contesta a decisão e afirmou que a medida não poderia ser utilizada como “resposta a clamores externos, devendo observar estritamente os requisitos legais previstos”.

Leia a matéria completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.