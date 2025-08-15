Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que apuram casos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou grande repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre a “adultização” de crianças e adolescentes.

Medidas judiciais e investigações

As investigações do MPPB começaram em 2024 e se dividem em duas frentes: uma em João Pessoa, que apura um suposto esquema de emancipação de menores em troca de bens, e outra em Bayeux, que investiga denúncias de festas com álcool e adolescentes seminuas. Em resposta a estas ações, a Justiça da Paraíba determinou o bloqueio das redes sociais de Hytalo, a desmonetização de seus vídeos e a apreensão de celulares e computadores em sua residência. Além disso, ele foi proibido de manter contato com os menores citados nos processos.

A defesa do influenciador afirma que ele nega todas as acusações e está à disposição para esclarecimentos, reiterando que “jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes”.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.