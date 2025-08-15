15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações

Paraibano é investigado por exploração e exposição de menores em vídeos para as redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que apuram casos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou grande repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre a “adultização” de crianças e adolescentes.

Hytalo Santos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Medidas judiciais e investigações

As investigações do MPPB começaram em 2024 e se dividem em duas frentes: uma em João Pessoa, que apura um suposto esquema de emancipação de menores em troca de bens, e outra em Bayeux, que investiga denúncias de festas com álcool e adolescentes seminuas. Em resposta a estas ações, a Justiça da Paraíba determinou o bloqueio das redes sociais de Hytalo, a desmonetização de seus vídeos e a apreensão de celulares e computadores em sua residência. Além disso, ele foi proibido de manter contato com os menores citados nos processos.

Infográfico - Entenda o debate sobre 'adultização' que viralizou nas redes envolvendo Felca e Hytalo. — Foto: Arte/g1

Infográfico – Entenda o debate sobre ‘adultização’ que viralizou nas redes envolvendo Felca e Hytalo. — Foto: Arte/g1

A defesa do influenciador afirma que ele nega todas as acusações e está à disposição para esclarecimentos, reiterando que “jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes”.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.