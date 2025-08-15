Influenciador reage a vídeo ‘sensual’ de secretário e aumenta repercussão nas redes

O vídeo “sensual” do secretário Municipal de Agricultura de Tarauacá, Leandro Feitosa, ganhou um novo capítulo nas redes sociais após ser comentado pelo influenciador digital Firmino Cortada, que tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram. Conhecido por reagir a situações inusitadas do dia a dia com bom humor, Firmino publicou trechos da gravação e soltou piadas que arrancaram risadas do público.

Sem entrar no mérito político, o influenciador se limitou a brincar com a cena em que o secretário passa a língua nos lábios e exibe o relógio, reforçando o tom de descontração que marca seu conteúdo. A reação viralizou e gerou uma nova onda de comentários, que variaram entre a indignação e a diversão.

A participação de Firmino ajudou a impulsionar ainda mais o alcance do vídeo, que já havia sido amplamente compartilhado em páginas de entretenimento e grupos de mensagens.

Veja o vídeo: