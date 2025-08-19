Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’

A influenciadora digital Nandy Zorzan, que mora nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que mostra a alta no preço da carne em supermercados americanos. A gravação já ultrapassa 1,6 milhão de visualizações apenas em seu perfil, sem contar as inúmeras reproduções em outras páginas.

No registro, Nandy destaca que os valores praticamente dobraram em relação ao ano passado. “Subiu demais o valor da carne aqui nos Estados Unidos. Olha essa peça aqui de picanha. 112 dólares. 82 dólares. Essa aqui eu costumava ano passado pagar 40, até 50 nas duas peças. Isso aqui ano passado eu pagava metade. 245 dólares. 130. E aí, você também sentiu o aumento das carnes por aqui? A gente sentiu bastante, o dobro”, relatou.

Os preços chama a atenção devido ao tarifaço que Donald Trump impôs ao Brasil, num momento de instabilidade política e comercial que vive os países. Seguidores compararam os valores com os praticados no Brasil, ressaltando que, mesmo com o custo elevado no país, as carnes brasileiras ainda são mais baratas do que em solo americano.

A publicação rapidamente se espalhou pelas redes e levantou discussões sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Muitos usuários também compartilharam experiências pessoais, confirmando a alta significativa nos produtos alimentícios nos últimos meses.