Influenciadora desaba em último adeus a namorado: “Foi desesperador”

A influenciadora Samara Mapoua compartilhou nas redes sociais neste domingo (31/8) imagens do enterro do namorado Pedro Henrique Duarte Viana, conhecido na internet como Dengo, e deu seu último adeus ao amado. O jovem morreu na manhã deste sábado (30/8), após o carro que ele dirigia capotar na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

Leia também

Adeus ao amado

“Descansa em paz meu amor, até um dia”, escreveu a influenciadora ao publicar imagens de uma coroa de flores colocada sobre o túmulo do jovem. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de apoio. “Forças minha amiga”, disse Will Lopes. “Que ele possa fazer a passagem em paz!”, desejou Felipe Leitão.

Mais cedo, Samara Mapoua usou os stories para agradecer o carinho dos internautas. “Quero agradecer as mensagens de cada um de vocês e saibam que eu senti o abraço de cada um de vocês, mas os meus dias jamais vai [sic] ser o mesmo. Tá sendo muito difícil, e vai ser muito difícil se acostumar sem o meu Pedro Henrique”, disse.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Samara Mapoua dá adeus a Pedro Henrique

Reprodução 2 de 7

Samara Mapoua dá adeus a Pedro Henrique

Reprodução 3 de 7

Samara Mapoua dá adeus a Pedro Henrique

Reprodução 4 de 7

Pedro Henrique, namorado de Samara Mapoua

Reprodução 5 de 7

Samara Mapoua e o namorado, Pedro Henrique

6 de 7

Samara Mapoua e o namorado, Pedro Henrique

7 de 7

“Desesperador”

Em seguida, ela disse que presenciar o acidente do namorado foi desesperador. “Eu não consegui dormir, a cena não sai da minha cabeça, foi uma coisa desesperadora. Toda vez que eu lembro da cena me dá um desespero, me dá vontade de cavar um buraco e me enterrar”, lamentou.

Na noite deste sábado (30/8), a influenciadora detalhou nos stories no Instagram o acidente do amado e disse que ele foi arremessado do veículo. O acidente envolvendo Pedro Henrique aconteceu na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande.

“Ele tava no carro dele, eu tava no meu, e aí ele passou na poça, o carro flutuou, girou no alto, ele foi jogado pra fora do carro e já caiu morto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi tudo aquilo, eu parei meu carro e sai desesperada, ele já tava morto, não falava comigo mais”, lembrou.