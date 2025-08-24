Influenciadora é internada após fazer trend e posar de biquíni na neve

A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin foi hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina, após participar de uma trend nas redes sociais que viralizou entre celebridades. O desafio consiste em posar de biquíni em paisagens cobertas de neve.

Leia também

Aos 26 anos, natural de São Paulo, Karol contou que decidiu aderir à brincadeira, mas não imaginava as consequências. “A sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”, relatou ela em suas redes sociais.

Minutos após os cliques, a modelo começou a sentir os efeitos do frio extremo: “Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”.

A modelo acredita que sua composição corporal agravou a situação

Karol acredita que sua composição corporal agravou a situação. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou ela, que afirma ter apenas 7% de gordura corporal.

Famosas já participaram da trend

Conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, Karol participou da trend já replicada por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner.