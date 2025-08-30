Influenciadora publica foto do namorado morto após acidente de carro

A influenciadora Samara Mapoua, que chegou a ser presa duas vezes no ano passado, usou as redes sociais para anunciar a morte do namorado, Pedro Henrique, conhecido na internet como Dengo. De acordo com informações, ele foi vítima de um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Uma atitude da influencer, no entanto, gerou espanto.

Leia também

Lamentou

Em seu perfil no Instagram, Mapoua publicou uma foto em preto e branco mostrando a mão do namorado logo após o acidente. Na imagem, é possível ver que o corpo do jovem ainda está no local do ocorrido, já que pedaços da carroceria amassada do veículo aparecem na parte superior da foto.

“Você partiu e eu sei que a minha vida não será mais como antes”, escreveu a influenciadora na postagem. “Ficou um vazio no peito, uma saudade sem fim. É muito difícil encarar essa realidade, saber que não vou mais te encontrar, ver o seu sorriso, escutar a sua voz todos os dias… Eu vou te amar eternamente meu amor, meu Dengo, meu Pedro Henrique”, completou.

Segundo informações, o acidente envolvendo Pedro Henrique aconteceu na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande. O carro que namorado da influenciadora dirigia capotou. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

Namorado de Samara Mapoua se pronuncia após prisão da influenciadora

Presa em flagrante, Mapoua justifica porte de arma: “Seguidores”

Mapou

Namorado de Samara Mapoua se pronuncia após prisão da influenciadora

Namorado de Samara Mapoua se pronuncia após prisão da influenciadora

Reações

Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a morte do influenciador, que tinha mais de 130 mil seguidores no Instagram. “Gente, bateu aqui como se fosse uma pessoa próxima e eu nunca vi na frente”, lamentou Maria Luiza. “Nem imagino a dor da Mapoa, eles passaram por tanta coisa juntos”, comentou Léo Coutinho.

Outras, no tanto, reclamaram da postagem feita por Mapoua. “Mas a fotinha segurando a mão do morto não poderia faltar”, ironizou Rafael Morais. “Meu Deus do céu, como a pessoa tira foto do morto pra postar no Instagram por likes?”, questionou Wanessa Silva.