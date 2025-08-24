Influenciadora russa que vive no Acre denuncia assédio sexual nas redes sociais

A influenciadora digital russa Aleksandra Shogenova, que conquistou a internet brasileira ao compartilhar de forma bem-humorada sua rotina vivendo no Acre, usou suas redes sociais neste domingo (24) para fazer um desabafo e denúncia sobre o assédio constante que sofre na internet.

No vídeo, Aleksandra expôs diversos comentários ofensivos e de cunho sexual recebidos em suas postagens. Segundo ela, as mensagens partem majoritariamente de homens, muitos deles casados, com fotos de perfil ao lado de filhos e esposas.

“Sou russa vivendo no Brasil, não faço conteúdo adulto, não faço tigrinho, não faço Bets. Trabalho com conteúdo leve e divertido, mostrando a vida em outro país”, afirmou a influenciadora, visivelmente incomodada com a situação.

Aleksandra destaca que o volume de mensagens desse tipo tem aumentado e que o comportamento revela um problema mais profundo: “A pornografia está fritando o cérebro das pessoas, principalmente dos homens”, declarou.

Apesar de não divulgar os rostos ou nomes dos autores dos comentários para evitar processos judiciais, ela afirmou que já registrou boletins de ocorrência em delegacias e que alguns dos envolvidos já estão respondendo judicialmente pelas mensagens enviadas.

A atitude da influenciadora gerou forte repercussão nas redes sociais, com seguidores e outros criadores de conteúdo manifestando apoio e levantando debates sobre o limite do comportamento dos usuários na internet.

A denúncia também reacende a discussão sobre o assédio virtual enfrentado por mulheres, especialmente influenciadoras, que frequentemente têm sua imagem sexualizada mesmo sem produzirem nenhum conteúdo com essa proposta.

Veja o vídeo: