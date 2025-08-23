23/08/2025
Influenciadores iniciam campanha para construir casa para menino que vende refresco na rua

Para ajudar, os interessados podem entrar em contato com os influenciadores ou fazer doações através da chave Pix CNPJ da Associação Música Amigos Solidários

Os influenciadores digitais Rogéria Rocha e Derineudo uniram forças em uma campanha solidária para transformar a realidade do pequeno Luan e sua família, que vivem em condições de extrema vulnerabilidade em Cruzeiro do Sul. A iniciativa busca arrecadar fundos e materiais para a construção de uma casa nova, proporcionando dignidade e um ambiente seguro para o menino e sua mãe, Maria.

As doações podem ser feitas através de chave PIX/Foto: Reprodução

Em vídeos publicados nas redes sociais de Rogéria Rocha, os influenciadores mostram a casa atual da família, com chão de terra, buracos na estrutura e um telhado precário, que permite a entrada de chuva. A situação comoveu a dupla, que decidiu agir após saber do sonho de Luan, que ao ser questionado sobre o que queria, respondeu: “a minha casa”.

A campanha, batizada de “Ajudando a construir o futuro do Luan”, faz um apelo direto à população. “Nós juntos, com vocês, com certeza a gente consegue dar uma casa melhor para ele, dar uma condição de vida mais confortável”, afirma Rogéria em um dos vídeos. Ela e Derineudo pedem doações de qualquer tipo, desde materiais de construção, como tijolos e tintas, até contribuições financeiras via Pix.

Além da construção da casa, a iniciativa tem um objetivo social ainda maior: permitir que Luan volte a ter uma vida de criança. Os influenciadores relatam que, para ajudar em casa, o menino vendia produtos na rua, uma prática que eles pediram que ele interrompesse. “Nós fizemos um acordo com o Luan. Parem de vender. O Luan precisa voltar a ser criança, precisa de dignidade”, relatam. Segundo eles, o menino já se comprometeu e parou de trabalhar, dedicando-se a brincar e estudar.

Para ajudar, os interessados podem entrar em contato com os influenciadores ou fazer doações através da chave Pix CNPJ da Associação Música Amigos Solidários: 30471045000105.

