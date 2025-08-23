Influenciadores iniciam campanha para construir casa para menino que vende refresco na rua

Os influenciadores digitais Rogéria Rocha e Derineudo uniram forças em uma campanha solidária para transformar a realidade do pequeno Luan e sua família, que vivem em condições de extrema vulnerabilidade em Cruzeiro do Sul. A iniciativa busca arrecadar fundos e materiais para a construção de uma casa nova, proporcionando dignidade e um ambiente seguro para o menino e sua mãe, Maria.

Em vídeos publicados nas redes sociais de Rogéria Rocha, os influenciadores mostram a casa atual da família, com chão de terra, buracos na estrutura e um telhado precário, que permite a entrada de chuva. A situação comoveu a dupla, que decidiu agir após saber do sonho de Luan, que ao ser questionado sobre o que queria, respondeu: “a minha casa”.

A campanha, batizada de “Ajudando a construir o futuro do Luan”, faz um apelo direto à população. “Nós juntos, com vocês, com certeza a gente consegue dar uma casa melhor para ele, dar uma condição de vida mais confortável”, afirma Rogéria em um dos vídeos. Ela e Derineudo pedem doações de qualquer tipo, desde materiais de construção, como tijolos e tintas, até contribuições financeiras via Pix.

Além da construção da casa, a iniciativa tem um objetivo social ainda maior: permitir que Luan volte a ter uma vida de criança. Os influenciadores relatam que, para ajudar em casa, o menino vendia produtos na rua, uma prática que eles pediram que ele interrompesse. “Nós fizemos um acordo com o Luan. Parem de vender. O Luan precisa voltar a ser criança, precisa de dignidade”, relatam. Segundo eles, o menino já se comprometeu e parou de trabalhar, dedicando-se a brincar e estudar.

Para ajudar, os interessados podem entrar em contato com os influenciadores ou fazer doações através da chave Pix CNPJ da Associação Música Amigos Solidários: 30471045000105.