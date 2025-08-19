Ingresso na mão e economia no bolso: semana do cinema chega ao Via Verde Shopping

A Semana do Cinema está de volta às salas do Cine Araújo no Via Verde Shopping, de 28 de agosto a 3 de setembro, oferecendo ingressos a preços especiais que aproximam o público das salas. Durante sete dias, é possível conferir filmes para todos os estilos, aproveitando condições promocionais tanto nas sessões convencionais quanto nas salas VIP, que também recebem um valor super especial.

Nas salas convencionais e premium, os ingressos estarão disponíveis por R$ 10, enquanto nas salas VIP o valor promocional será de R$ 15, garantindo uma experiência totalmente confortável por um preço acessível.

Além disso, a campanha inclui combo especial com 2 refrigerantes lata e 1 pipoca média por apenas R$ 29, proporcionando mais sabor e diversão para o público.

A programação reúne uma variedade de gêneros, incluindo dramas, animações, comédias e aventuras, garantindo opções para públicos de todas as idades. As sessões ocorrem todos os dias da semana, inclusive finais de semana, em horários que permitem flexibilidade para aproveitar a experiência. Pré-estreias e salas especiais não estão incluídas na promoção, mas a diversidade de títulos oferece alternativas para todos os gostos.

Um dos grandes destaques será o relançamento de “Interestelar”, comemorando os 10 anos do clássico dirigido por Christopher Nolan. O filme retorna às telonas brasileiras no dia 28 de agosto de 2025, exatamente uma década após sua estreia original, conforme anúncio da Paramount Pictures.

Para completar a experiência, o Cine Araújo oferece tecnologia de projeção a laser, garantindo imagens mais nítidas, cores vibrantes e contraste impressionante. Cada sessão se transforma em um espetáculo visual proporcionado pelos projetores a laser RGB Christie.

A programação completa, os horários das sessões e a compra de ingressos podem ser conferidos no site e aplicativo da https://www.ingresso.com/, ou consulte a bilheteria no Via Verde Shopping.

